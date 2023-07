Astro da NBA brinca com proposta do Al-Hilal: 'Pode me levar. Eu pareço com o Mbappé'

França - Giannis Antetokounmpo, astro da NBA e do Milwaukee Bucks, brincou com a oferta bilionária do Al-Hilal por Mbappé. O grego postou uma foto nas redes sociais e escreveu que se parece com o atacante e que o clube saudita poderia levá-lo. O jogador do PSG, por sua vez, se divertiu com a postagem e compartilhou a publicação, juntamente com emoticons de risada. Confira abaixo:

"Al-Hilal, você pode me levar. Eu pareço com Kylian Mbappé", escreveu Antetokounmpo.

INTERESSE SAUDITA EM MBAPPÉ

Mais cedo, a Sky Sports noticiou que o PSG aceitou a proposta do Al-Hilal de 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão) por Mbappé. Além do valor a ser pago pela transferência, os sauditas estariam dispostos a oferecer um salário de 700 milhões de euros anuais (por volta de R$ 3,7 bilhões) ao jogador.

No entanto, embora o PSG tenha aceitado os valores oferecidos, os árabes aguardam a resposta de Mbappé. O atacante tem contrato com Paris Saint-Germain até julho de 2024 e já deixou claro que não pretende renovar o vínculo. Dessa forma, para não perder o jogador de graça, o clube francês pretende negociá-lo ainda nesta janela de transferências.