NBA aprova venda do Charlotte Hornets, franquia de Michael Jordan

Charlotte (EUA) - A NBA aprovou, no último domingo (23), em decisão do conselho de proprietários das franquias, a venda do Charlotte Hornets a um grupo de investidores liderado por Rick Schnall e Gabe Plotkin. Com isso, Michael Jordan, lenda da liga e acionista majoritário, deixa o comando da equipe do estado da Carolina do Norte. A negociação foi fechada em 3 bilhões de dólares (equivalente a R$ 15,7 bilhões).

De acordo com o "DailyMail", 29 dos 30 proprietários de franquias votaram a favor da operação. Apenas James Dolan, dono do New York Knicks, se opôs. Com os valores, Jordan lucrou mais de 10 vezes o valor que investiu para comprar os Hornets em 2010, por 275 milhões de dólares.

Michael Jordan ficou no comando do Charlotte por 13 temporadas e não conseguiu bons resultados. Foram apenas duas participações em playoffs (2013-2014 e 2015-2016), com 423 vitórias e 600 derrotas.