Copa do Mundo Feminina: saiba onde assistir aos jogos do sexto dia do torneio

Nova Zelândia - Nesta terça-feira, 25, pelo fuso horário brasileiro, acontecerão mais dois jogos da Copa do Mundo Feminina. Ambos são pelo Grupo A, e duas seleções já podem garantir matematicamente vaga para as oitavas de final do torneio. Abaixo, saiba quais são as partidas e onde assisti-las.

NOVA ZELÂNDIA x FILIPINAS





As duas seleções se enfrentarão no Estádio Regional de Wellington, em Wellington(NZL), às 02h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo A. A transmissão fica por conta da Cazé TV, no YouTube, e da plataforma de streaming Fifa+.

SUÍÇA x NORUEGA





As duas seleções medirão forças no Estádio Waikato, em Hamilton (NZL), às 05h (de Brasília), pela segunda rodada rodada do Grupo A. A transmissão também ficará por conta da Cazé TV e do Fifa+.

SAIBA AS POSIÇÕES DAS SELEÇÕES NO GRUPO A

1) SUÍÇA (três pontos)

2) NOVA ZELÂNDIA (três pontos)

3) NORUEGA (não pontuou)

4) FILIPINAS (não pontuou)