Tottenham define principal nome para o ataque em caso de saída de Harry Kane

As conversas entre Frankfurt e Tottenham devem avançar pelo jogador de 24 anos, segundo o jornalista belga Sacha Tavolieri. Com a provável saída de Harry Kane , o Tottenham monitora o mercado para a vaga do atacante. O francês Randal Kolo Muani , do Eintracht Frankfurt , é a prioridade do time londrino para substituir seu maior artilheiro.As conversas entre Frankfurt e Tottenham devem avançar pelo jogador de 24 anos, segundo o jornalista belga Sacha Tavolieri.

Kolo Muani desperta interesse de gigantes europeus, e com isso, o time alemão pede 80 milhões de euros (R$ 418 milhões na cotação atual) pelo atleta.



O centroavante protagonizou uma das cenas mais marcantes da última Copa do Mundo. Com a final entre França e Argentina empatada em 3x3, Kolo Muani recebeu um passe e ficou cara a cara com o goleiro Martínez, aos 17 minutos do segundo tempo da prorrogação, mas desperdiçou a chance, e a França acabou perdendo o título para os hermanos.

Na Alemanha desde julho de 2022, o atacante acumula 23 gols e 17 assistências em 46 jogos pelo Eintracht.