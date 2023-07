Copa do Mundo Feminina: estreia do Brasil quebra recorde de audiência

Rio - Grande parte do país acompanhou a goleada da seleção feminina na Copa do Mundo sobre o Panamá por 4 a 0, em partida realizada na manhã desta segunda-feira (24). Donas dos direitos de transmissão da competição, TV Globo e CazéTV bateram recordes de audiência com a exibição da estreia do Brasil no Mundial.

Na TV aberta, a Globo marcou 14 pontos de média com picos de 16 na Grande São Paulo, principal referência para o mercado publicitário. No Rio de Janeiro, o desempenho da emissora foi ainda melhor. A partida obteve 20 pontos de média e alcançou 22 de pico entre 8h01 às 9h57, período com bola rolando. Os números representam um crescimento de 82% na faixa horária e a maior audiência registrada desde agosto de 2008, com a transmissão dos Jogos Olímpicos de Pequim.

Na internet, a CazéTV também conseguiu um excelente desempenho na transmissão da estreia do Brasil. Mesmo com a concorrência de Globo e SporTV, o canal do YouTube ultrapassou a marca de 1 milhão de dispositivos simultâneos e se tornou o jogo de futebol feminino mais assistido do mundo pela plataforma. O recorde anterior era do próprio canal, que chegou a 251 mil aparelhos simultâneos no jogo entre Estados Unidos x Vietnã, na última sexta (21).

O Brasil volta a jogar no próximo sábado (29), às 7h (de Brasília), contra a França. O duelo pode selar a classificação da seleção brasileira para as oitavas de final, além de poder dificultar o caminho das francesas, que empataram na estreia contra a Jamaica.