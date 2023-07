'Vai depender dele', afirma Renato Gaúcho sobre presença de Suárez contra o Flamengo pela Copa do Brasil

Rio - Adversário do Flamengo pelas semifinais da Copa do Brasil, o Grêmio vive a incerteza de poder contar com a estrela do time, o atacante Luis Suárez, no jogo de ida, que vai ser realizado na próxima quarta-feira (26), às 21h30, na Arena do Grêmio. O uruguaio tem interesse em rescindir com o clube gaúcho para fazer um tratamento intensivo por causa de fortes dores no joelho direito que vêm acompanhando o jogador desde maio. Além disso, há notícias em torno de uma possível transferência para o Inter Miami, atual time de Lionel Messi.

Na coletiva após da vitória contra o Bahia, no último sábado, o técnico Renato Gaúcho jogou para Suárez a responsabilidade de atuar contra o Rubro-Negro e citou o fim da janela de transferências como o prazo para o término da "novela" que envolve clube e jogador.

"O Suárez quando ele quer jogar, ele fala comigo. Para quarta-feira, vai depender dele. Eu tenho que falar por ele? Perguntem pra ele. Aí ficamos no meio do tiroteio. Até quarta-feira, tem quatro dias. Até dia 2 essa novela vai acabar. O controle dessa novela vai vir para minha mão depois do dia 2", declarou Renato.

Anunciado pelo Grêmio no último dia de 2022, Luis Suárez chegou ao Brasil com status de estrela e como a maior contratação da história do clube gaúcho. O atacante marcou 16 gols e deu nove assistências em 31 jogos disputados. O camisa 9 também fez parte da conquista do Campeonato Gaúcho de 2023.