Usain Bolt é o primeiro atleta a desfilar com a tocha olímpica dos Jogos de Paris 2024

Paris (FRA) - Após o Comitê Organizador de Paris revelar a tocha olímpica dos Jogos Olímpicos de 2024, o Comitê Olímpico Internacional (COI) realizou um evento nesta terça-feira (25) para celebrar a contagem regressiva. O jamaicano Usain Bolt foi convidado para participar da celebração e se tornou o primeiro atleta a desfilar com o objeto, em um passeio em frente ao Rio Sena, em Paris.

O passeio de apresentação foi realizado dentro de barcos, que desfilaram pelo Rio Sena. O evento marca exatamente um ano para as Olimpíadas. O local escolhido foi justamente onde será realizada a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Os barcos utilizados no desfile com Usain Bolt também serão usados pelas delegações da celebração de início dos Jogos de Paris 2024.

O designer Mathieu Lehanneur foi responsável pela criação da tocha. Segundo o criador, a peça foi criada baseada em três pilares: Paris, igualdade e paz. Paris é representada na tocha com as águas do Rio Sena, coração da cidade e sede da cerimônia de abertura. O início do revezamento da chama olímpica na tocha será em 8 de maio, em Marselha, e passará por 65 territórios até chegar à Paris, em 26 de julho.

Seguindo a tradição, a chama olímpica será acesa em Olímpia, na Grécia, passará por Atenas e seguirá para a França, onde chegará no dia 8 de maio, em Marselha. Ao todo, a tocha percorrerá por 400 cidades francesas e vai atravessar os Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, para chegar aos territórios ultramarinos que pertencem à França (Martinica, Guadalupe, Polinésia Francesa, Reunião e Guiana Francesa).