Homem denuncia ídolo da NBA por abuso sexual

Um dos maiores pivôs da NBA neste século, Dwight Howard foi acusado de abusar sexualmente de um homem. De acordo com o site "BasketNews", o jogador, que atualmente joga no Taiwan, teria forçado sua suposta vítima a fazer e a receber sexo oral.

Ainda segundo ela, Howard afirmava não ser homossexual, mas dizia que "gostava de fazer algumas coisas de vez em quando". O jogador ainda não se pronunciou sobre o assunto, e o caso segue sob investigação.

Dwight Howard fez história na NBA desde sua primeira temporada, no Orlando Magic. Ele foi selecionado como a primeira escolha geral do Draft de 2004 e ficou no clube da Flórida por oito anos.

Após o fim de seu contrato com o Magic, o pivô se transferiu para o Lakers e, depois, foi trocado para o Houston Rockets, onde fez um grande time com James Harden. Sua passagem pela equipe de Texas chegou ao fim em 2016 e, depois de passar por outros times, Howard retornou à franquia de Los Angeles em 2019/20, onde ganhou seu primeiro anel de campeão da NBA junto de LeBron James.

Após mais duas temporadas nos Estados Unidos e sem espaço na NBA, Howard decidiu jogar basquete no Taoyuan Leopards, do Taiwan, onde atua desde o ano passado.