Jogador do Real Madrid é absolvido de denúncia de agressão por ausência de provas

Madrid (ESP) - O meia Federico Valverde, do Real Madrid, foi absolvido das acusações de agressão ao meio-campista Álex Baena, do Villarreal, após a partida realizada no dia 8 de abril, válida pelo Campeonato Espanhol de 2022/23. O Comitê de Competição da Federação de Futebol da Espanha absolveu o jogador uruguaio por ausência de provas.

Álex Baena denunciou Fede Valverde após a partida do dia 8 de abril, vencida pelo Villarreal, no Santiago Bernabéu. O meia uruguaio teria acertado o espanhol com um soco no olho. Baena ainda alegou que recebeu ameaças de morte. Foi solicitada uma punição de cinco jogos para o jogador do Real Madrid, que foi rejeitada pela ausência de evidências.

Valverde encontrou com Baena no estacionamento do estádio Santiago Bernabéu, após a partida. Segundo o jornal "Marca", o uruguaio foi tirar satisfação por causa de uma provocação durante o encontro pela Copa do Rei, quando o meia espanhol fez uma falta e disse "chore agora, porque seu filho não vai nascer", referindo-se à gravidez de risco da esposa do uruguaio. Apesar do risco, a gestação seguiu em segurança.