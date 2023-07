Globo tem recurso negado em processo por entregar prêmio de ‘Craque do Jogo’ a ex-goleiro do Vasco

Rio - A TV Globo teve seu recurso contra, negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O jogador processou a emissora porNa decisão, detalhada pelo portal "UOL", Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, relator do caso na 8ª Câmara de Direito Privado, entende que a Globo ultrapassou os limites e ofendeu a honra de Sidão. Ele entende que a emissora não tem culpa da votação irônica dos torcedores, mas poderia ter evitado o constrangimento ao goleiro."A ré (Globo) praticou ato ilícito, pois era evidente que entregar o troféu ultrapassaria o limite da mais ácida crítica ao desempenho profissional do autor. Nada impedia a ré de anunciar o resultado da enquete com os torcedores. Estaria cumprindo seu dever de informar. Mas a ré foi além, e fez a entrega do troféu, incorrendo em evidente exercício abusivo de direito, sendo despropositado sustentar que o autor, que estava trabalhando, e não se divertindo com amigos em partida de futebol, deveria receber o fato com bom humor", diz um trecho da decisão.Inicialmente, Sidão cobrava uma indenização de R$ 1 milhão da TV Globo. No entanto, a Justiça fixou o valor do pagamento em R$ 30 mil. A emissora ainda pode recorrer ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) e ao STF (Supremo Tribunal Federal).