Ex-Flamengo, goleiro Bruno Fernandes é anunciado por clube de Magé

Rio - O goleiro Bruno Fernandes, de 38 anos, irá disputar a temporada de 2023 pelo Esporte Clube Palmeira. A equipe de Magé, cidade da Região Metropolitana do Rio, oficializou a chegada do ex-jogador do Flamengo para fazer parte do seu plantel.

A última equipe de Bruno foi o Atlético Carioca, de São Gonçalo, que disputou a Série C do Campeonato Estadual. No Palmeira, o goleiro, de 38 anos, vai participar do Campeonato Mageense de 2023.

Condenado em 2013, Bruno cumpre, desde 2019, a pena em regime aberto pelo assassinato de Eliza Samudio, ocorrido em 2010. O corpo nunca foi encontrado. O ex-jogador do Flamengo foi condenado por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere. As penas somadas chegam a 20 anos e nove meses de prisão.

Em outubro do ano passado, Bruno foi condenado a pagar R$ 650 mil ao filho que teve com Eliza Samudio, por por danos morais e materiais. Antes, em agosto, goleiro chegou a ter a prisão decretada por não pagar, mas evitou a detenção após fazer uma vaquinha e quitar a dívida. Em sua decisão, a juíza afirmou que Bruno vem cumprindo todas as determinações da prisão domiciliar desde 2019, não havendo, assim, impedimento para a concessão do livramento condicional.

Depois de defender o Flamengo, Bruno foi contratado pelo Boa Esporte, de Minas Gerais, pelo Poços de Caldas, também de Minas, pelo Rio Branco, do Acre, pelo Atlético Carioca e também pelo Búzios.