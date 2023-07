Jogadora da seleção coreana se torna a mais jovem da história a disputar uma Copa do Mundo Feminina

Austrália - Casey Phair, da Coreia do Sul, se tornou a jogadora mais jovem da história a disputar uma Copa do Mundo Feminina. Ela tem apenas 16 anos - completados no dia 29 de junho - e entrou em campo durante a derrota da seleção asiática para a Colômbia por 2 a 0, válida pela primeira rodada do Grupo H, que aconteceu entre a noite da última segunda-feira e o início da madrugada desta terça.

O antigo recorde pertencia à Ifeanyi Chiejine, da Nigéria. Na época, ela entrou em campo no Mundial de 1999 com 16 anos e 34 dias.

Por fim, vale mencionar que Casey nasceu nos Estados Unidos e é filha de mãe sul-coreana e pai norte-americano. Dessa forma, ela se tornou a primeira jogadora multirracial, entre homens e mulheres, a defender a seleção da Coreia do Sul.

Em tempo: a Coreia do Sul volta a campo no próximo domingo, à 01h30 (de Brasília), para enfrentar o Marrocos no Estádio Hindmarsh. O jogo é válido pela segunda rodada do Grupo H.