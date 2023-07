PSG pode ser penalizado pela Liga Francesa com o afastamento de Mbappé

Devido a toda a situação envolvendo seu último ano de contrato com o PSG, o atacante Kylian Mbappé foi afastado do clube e agora treina separado do elenco. Entretanto, tais medidas podem gerar consequências negativas para o time parisiense. Segundo o jornal "L'Equipe", a equipe da capital francesa pode sofrer punições da Liga do país devido ao afastamento do atacante.

O Sindicato dos Jogadores Profissionais da França acredita que os direitos de Mbappé estão sendo violados no clube. Por meio de comunicado oficial, a instituição afirmou que existe uma pressão do PSG sobre um contratado, para que ele se transfira do clube, e que isso constitui assédio moral. Com isso, o jogador poderia até denunciar o time na Justiça do Trabalho.

A situação de Mbappé em relação ao seu contrato irritou a diretoria do PSG. Ele tem contrato até junho do próximo ano, e deixou claro que não quer renová-lo. Para não perdê-lo por custo zero, o clube francês tenta negociar uma transferência o mais rápido possível. O Real Madrid aparece como o principal interessado.



Além do clube espanhol, o Al-Hilal, clube árabe treinado por Jorge Jesus, teria feito uma proposta de R$ 1 bilhão pela contratação de Mbappé. Além disso, a equipe saudita ofereceu um salário de R$ 2 bilhões anuais para o francês.



Mbappé foi contratado pelo PSG em 2017/18, negociação essa que é a segunda mais cara da história. O clube de Paris pagou 180 milhões de euros (R$ 674,7 milhões na cotação da época) ao Monaco pela contratação do atacante francês, que na época tinha 18 anos.