Projeto social continua com inscrições abertas para aulas gratuitas de surf

Rio - As inscrições continuam abertas para as aulas gratuitas de surf exclusivamente destinadas a mulheres jovens em situação de risco, idosos e pessoas com deficiência do projeto Surf Praia Para Todos, realizado pela Associação Brasileira da Indústria dos Esportes Com Prancha (Abiep) em parceira com a Loteria do Estado do Rio de Janeiro – Loterj. Para participar das atividades, o público mencionado deve residir nas comunidades do Cantagalo, Rocinha, Pavão e Pavãozinho.



As aulas acontecem sempre às segundas, quartas e sextas, de 08h às 12h, nas Praias de São Conrado e Arpoador. Para se inscrever, basta comparecer em um dos pontos onde acontecem as aulas ou acessar o site: www.surfpraiaptodos.com.br.



O projeto teve início em junho deste ano, com atividades, em formato de laboratório educacional gratuito com o empréstimo de todos os materiais, como pranchas e equipamentos de segurança.