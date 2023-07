Revelado pelo Fluminense, Marcelo Pitaluga estreia no time principal do Liverpool em amistoso

Na última segunda-feira (24), em amistoso de pré-temporada, o goleiro Marcelo Pitaluga, de apenas 20 anos, revelado nas categorias de base do Fluminense, enfim, estreou pelos profissionais do Liverpool. Na partida contra o Greuther Furth, da Alemanha, os Reds empataram pelo placar de 4 a 4.

Marcelo Pitaluga entrou aos 30 minutos da segunda etapa no lugar de Adrián, que já havia substituído Alisson em um sistema para dar rodagem aos jogadores sem espaço no elenco. Após a participação, o arqueiro celebrou a oportunidade.

"Muito feliz em jogar pela primeira vez no profissional do Liverpool. Desde que cheguei ao clube busquei trabalhar forte, observar e aprender muito especialmente com Alisson e os treinadores de goleiros (John, Jack e Taffarel). Estrear em um clube dessa grandeza é sempre especial, e uma motivação ainda maior de seguir evoluindo", disse.

Em 2020, sendo um dos destaques dos jovens jogadores de Xerém, Marcelo Pitaluga foi negociado por 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,2 na cotação da época), o Fluminense manteve 25% dos direitos econômicos do atleta e com cláusula de bonificação por metas previstas no contrato.