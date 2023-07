Atacante da Seleção, Gabi Nunes projeta duelo contra a França: 'Queremos fazer o nosso melhor'

Austrália - Após a goleada por 4 a 0 sobre o Panamá, na Copa do Mundo Feminina, a seleção brasileira retornou à sede de treinamentos em Brisbane. Antes da viagem, as atletas realizaram a última atividade em Adelaide, cidade do jogo da estreia. Estiveram em campo somente as jogadores que atuaram nos minutos finais e as que não entraram em campo na última partida. As demais fizeram um trabalho regenerativo.

Gabi Nunes elogiou o desempenho de suas companheiras na estreia e mencionou a importância do jogo contra as francesas. A atacante saiu do banco contra o Panamá e atuou por 31 minutos.

"Foi uma ótima estreia, começamos muito bem. Todas estávamos confiantes e fizemos o nosso melhor em campo. Estou muito feliz por ter estreado na primeira Copa, foi uma emoção muito grande. Agora é continuar trabalhando. Sabemos da importância do próximo jogo e queremos fazer o nosso melhor também", disse Gabi.

Em tempo: Brasil e França se enfrentam no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio Brisbane. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo F. Em caso de vitória, a Canarinho sela a classificação para as oitavas de final do torneio.