Ex-Botafogo, Matheus Babi será emprestado pelo Athletico-PR a outro clube da Série A do Brasileirão

Goiânia - Atacante com passagem pelo Botafogo em 2020, Matheus Babi, de 26 anos, é o novo reforço do Goiás para o restante da temporada. O jogador assinou contrato de empréstimo até o fim de 2023.

Matheus Babi pertence ao Athletico-PR e tem vínculo com o Furacão até o fim de 2024. Ele havia sido repassado por empréstimo ao Santa Clara, de Portugal, onde disputou 31 jogos e marcou seis gols. As informações são do site "ge".

Com a camisa do Glorioso, Matheus Babi marcou 15 gols em 48 jogos na temporada que culminou no rebaixamento para a Série B do Brasileirão.

O centroavante será o sétimo reforço do Esmeraldino na janela de transferências. Também chegaram os volantes Luís Oyama (emprestado pelo Botafogo) e Higor Meritão, o meia Raphael Guzzo e os atacantes Anderson Oliveira, João Magno e Allano.