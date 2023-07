Grêmio vê mudança de postura em Luis Suárez e fica otimista sobre permanência até o fim do ano

Rio Grande do Sul - O Grêmio ficou um pouco mais otimista em relação a permanência de Luis Suárez, de 36 anos, pelo menos até o fim da temporada. De acordo com informações do portal "UOL", o clube gaúcho tem notado o uruguaio mais focado em relação às atividades do Tricolor de Porto Alegre.

Suárez recebeu uma consulta do Inter Miami e mostrou interesse de voltar a atuar ao lado de Lionel Messi. Porém, o Grêmio endureceu as negociações e afirmou que só liberaria o uruguaio em caso de uma proposta valorosa financeiramente. A equipe dos Estados Unidos acabou recuando.

Com problemas físicos, o uruguaio tem tido dificuldades de atuar no futebol brasileiro devido a maratona de jogos. Nos EUA, Suárez teria mais facilidade, além de reencontrar Lionel Messi, com quem viveu seu melhor momento na carreira no Barcelona.

O atacante, de 36 anos, tem contrato com o Grêmio até o fim de 2024. Apesar do momento conturbado fora dos gramados, Suárez tem ótimos números na temporada. Ele entrou em campo em 31 jogos, fez 16 gols e deu nove assistências.