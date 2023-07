Recuperada de contusão na coxa esquerda, Marta se destaca nos treinos da Seleção

Um dia após estrear na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia com vitória, a seleção brasileira feminina voltou a treinar. A técnica Pia Sundhage comandou uma atividade, nesta terça-feira (25), em Adelaide, apenas com as atletas que não começaram jogando contra o Panamá. Marta esteve presente no treinamento e parece estar completamente recuperada das dores na coxa esquerda.

Na goleada por 4 a 0 sobre as panamenhas, Marta começou no banco de reservas e só entrou faltando 15 minutos para o término da partida. Mas, ao que tudo indica, a craque poderá ter mais tempo em campo no próximo jogo da Seleção, contra a França, que acontece no sábado (29).



O otimismo em relação à presença de Marta no próximo compromisso do Brasil se dá em função da disposição mostrada pela camisa 10 durante o treino desta terça. A jogadora correu sem nenhum tipo de restrição, exerceu funções tanto na parte ofensiva quanto no setor de defesa, e ainda marcou um gol.



Em busca do título inédito, a seleção brasileira lidera o Grupo F da Copa do Mundo, com três pontos. Na segunda e terceira posições, aparecem França e Jamaica, ambas somando um ponto. E na última colocação, o Panamá, que não pontuou.