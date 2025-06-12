Zagueiro do Grêmio ressalta fama de 'copeiro' na véspera do jogo contra o Flamengo: 'É uma brincadeira séria'

Porto Alegre - O Grêmio recebe o Flamengo nesta quarta-feira (26) pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Conhecido como "Rei de Copas", a equipe gaúcha espera avançar no duelo contra o Rubro-Negro para chegar à decisão e conquista o hexacampeonato em dez finais disputadas na história da competição. Na véspera da partida, o zagueiro Bruno Uvini falou sobre a importância do confronto e destacou a fama dos gaúchos em mata-mata.

"É um clássico, duas equipes que gostam de competições grandes, mas somos o Grêmio, essa coisa do copeiro é uma brincadeira séria, como temos encarado os desafios, essa maneira de entrega. Conquistamos resultados na Bahia com gols no fim, não desistimos, assim que vamos encarar o Flamengo. Acreditamos no nosso potencial, com apoio da nossa torcida, vamos buscar esse objetivo tão desejado", afirmou Uvini.



O zagueiro também destacou a preparação da equipe durante os últimos dias, além de ressaltar a experiência do técnico Renato Gaúcho em jogo decisivos.



"Estamos nos preparando muito bem, com foco. Nossa preparação é interna, tem pontos que podemos melhorar sempre e outros desfrutar para tentar surpreender o adversário. Renato está acostumado a chegar em decisões. Estamos preparados", completou.

O jogo de ida entre Grêmio e Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil, será disputado nesta quarta-feira (26). A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.