Italo Ferreira se tornará o primeiro brasileiro a entrar para o Hall da Fama do Surfe

Rio - O surfista Italo Ferreira embarcou nesta terça-feira (25) para Califórnia, nos Estados Unidos, onde será eternizado no Hall da Fama do Surfe. O potiguar de Baía Formosa (RN), de 29 anos, será homenageado na cerimônia que acontecerá no dia 4 de agosto, em Huntington Beach, na Califórnia.

Campeão WSL, a liga mundial de surfe, em 2019, e medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, Italo Ferreira será o primeiro surfista brasileiro a entrar para o Hall da Fama da modalidade. Ele está fora do restante da temporada de 2023 por conta de uma lesão sofrida em Jeffreys Bay, na África do Sul.

Fora da temporada da WSL, Italo Ferreira também corre risco de ficar de fora dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. O brasileiro já não tem chances de garantir a vaga pela liga mundial de surfe e dependerá do desempenho no ISA Games, no ano que vem, para disputar a competição pela segunda vez na carreira.

Italo Ferreira receberá a homenagem pelo "notável impacto no esporte, sua contribuição para a cultura do surfe e suas conquistas memoráveis". O Hall da Fama do Surfe foi criado em 1997 e o evento acontecerá a menos de 100 pés do famoso Pier de Huntington Beach, local do US Open de Surfe.