França pode ter desfalque importante para a partida contra o Brasil na Copa do Mundo Feminina

Austrália - A seleção francesa pode ter uma baixa importante para a partida contra o Brasil. Isso porque a zagueira e capitã da equipe, Wendie Renard, não participou do treino coletivo desta terça-feira, 25, por causa de uma lesão na panturrilha esquerda. De acordo com o "L'Équipe", a presença dela no jogo é incerta.

"Sabemos que ela tem uma pequena falha na panturrilha, mas em relação ao diagnóstico, não sabemos mais. A equipe médica está fazendo de tudo para recuperá-la o mais rápido possível", disse Amel Majri, meio-campista da seleção francesa.

Vale mencionar que Wendie é uma jogadora experiente. Hoje com 33 anos, ela soma quatro participações em Copas - contando com esta - e duas em Olimpíadas. Além disso, já conquistou sete Liga dos Campeões pelo Lyon.

Em tempo: França e Brasil se enfrentarão no próximo sábado, às 07h (de Brasília), no Estádio Brisbane (AUS). A partida é válida pela segunda rodada do Grupo F.