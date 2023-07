Cafu mostra confiança com o Brasil na Copa do Mundo feminina: ‘Tem chance de título’

Rio - Capitão do Brasil no último título mundial, em 2022, Cafu se mostrou empolgado com a participação da Seleção Feminina na Copa do Mundo. Durante sua participação na edição 2023 da 5v5 All-Star Game, competição de futebol de 7, o ex-lateral disse acreditar no título da equipe de Pia Sundhage.



“Acompanhei a estreia das meninas, acordei cedo para assistir ao jogo. Eu sei como é a expectativa pela estreia de uma Copa do Mundo, tive a oportunidade de disputar quatro. Sei como elas estavam ansiosas, o quanto estavam preocupadas em mostrar para o Brasil o valor que elas têm. Porém, podem ficar tranquilas, todos nós sabemos a capacidade e o potencial de vocês, e confiamos muito no trabalho”, disse Cafu.



“Tem chances de título. Há muitas equipes boas, a Copa do Mundo feminina não é fácil, elas irão enfrentar grandes seleções, mas têm condições de trazer o título para o Brasil", completou.



Em sua estreia, o Brasil encantou e não teve dificuldades para golear o Panamá por 4 a 0. A Seleção volta a campo no próximo sábado (29), às 7h (de Brasília), contra a França, em Brisbane.