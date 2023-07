TJD-RJ mantém suspensão de clube da Série C do Cariocão por suspeita de manipulação de resultados

Rio - Em julgamento realizado nesta terça-feira (25), no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ), foi decidida a manutenção da suspensão do Duque Caxiense do futebol até o fim de 2023. O clube está sendo investigado por suspeita de manipulação na Série C do Cariocão, a quinta divisão estadual.

Em decisão da Ferj, outros dois clubes também tiveram as atividades interrompidas preventivamente: São José e Brasileirinho. O Duque Caxiense, por sua vez, foi o único a se defender no tribunal. O advogado Marcelo Santiago levará o caso ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). As informações são do site "ge".

No capítulo anterior, já pensando em evitar novos casos, a Federação do Rio proibiu, nos regulamentos das Séries B2 e B1, as inscrições de todos os atletas das equipes envolvidas no suposto escândalo . Os contratos em questão foram suspensos nos registros da entidade.

A Ferj, utilizando dados fornecidos pelo relatório da empresa "Sportsradar", que monitora possíveis casos de manipulação de resultados, apontou anormalidades em quatro partidas da Série C do Campeonato Carioca, foram elas:

- Duque Caxiense, que perdeu por 7 a 0 para o Tigres do Brasil pela 8ª rodada.

- São José, derrotado pelo Vera Cruz por 7 a 1, na 9ª rodada, e de 11 a 0 para o Zinza FC, na 10ª rodada.

- Brasileirinho, que perdeu por WO na última partida da competição para o Zinza FC.