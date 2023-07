Miss Bragantino fez 'vaquinha' online para turbinar o bumbum: 'Montadas ganham mais'

Rio - A missa Bragantino, Lina Nakamura, investiu R$ 40 mil para turbinar o bumbum. Ela conseguiu o valor graças a uma "vaquinha" feita envolvendo seus assinantes no OnlyFans. A beldade explicou o motivo de ter feito o procedimento.

"Meu corpo era 100% natural, mas me sentia muito menina, muito adolescente porque sempre fui magrinha. Meu bumbum era uma tábua. Queria me sentir mais mulherão, mais gostosa. Foi então que busquei as cirurgias. Não por trauma ou por padrões, mas queria ficar diferente. Agora mais turbinada, além de me sentir melhor, estou faturando alto. As montadas ganham mais”, afirmou em entrevista à "Quem".

Lina afirmou que essa não deverá ser a última cirurgia estética da sua vida. "Eles me ajudaram a renovar o shape. Falei que estava pensando em turbinar o bumbum e muitos já quiseram patrocinar. O resultado, claro, eles já conferiram bem de perto", finalizou.