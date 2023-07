Filho de LeBron James apresenta evolução após sofrer parada cardíaca em treino

Los Angeles (EUA) - Após sofrer uma parada cardíaca na última segunda-feira (24), Bronny James tem apresentado evolução na recuperação. O jovem armador, de 18 anos, passou mal durante o treino na USC’s Galen Center, em Los Angeles, na Califórnia, e foi encaminhado para um hospital.

A evolução no quadro clínico tem deixado o pai LeBron James aliviado. Segundo o canal "TMZ", o ala do Los Angeles Lakers e sua esposa Savannah James estão otimistas com a recuperação. Bronny segue internado, mas estável. Ele realizará novos exames para descobrir o motivo da parada cardíaca.

Segundo o canal "TMZ", houve uma ligação para o serviço de emergência às 9h26 de segunda-feira para o USC’s Galen Center, onde o USC Trojans, time de basquete da Universidade do Sul da Califórnia, treina. Bronny James foi encontrado inconsciente e foi levado de ambulância para o hospital.

Após se formar na Escola Sierra Canyon, Bronny James entrou para a Universidade do Sul da Califórnia e defenderá o USC Trojans na próxima temporada do basquete universitário. O filho de LeBron James é cotado para participar do evento de recrutamento da NBA a partir de 2024.

LeBron James nunca escondeu o desejo de atuar ao lado do filho, algo inédito na história da NBA. Porém, o ala, de 38 anos, tem mudado o discurso sobre a possibilidade de, pelo menos, dividir a quadra com o filho, mesmo que em lados opostos. Segundo a simulação recente da ESPN, Bronny seria a 17ª escolha.