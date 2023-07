Artilheiro do time de Ryan Reynolds sofre perfuração no pulmão em vitória sobre o United

San Diego (EUA) - O Wrexham conquistou uma vitória histórica sobre o Manchester United por 3 a 1, nesta última terça-feira (25), em amistoso realizado em San Diego, nos Estados Unidos. Porém, nem tudo foi festa para o time da quarta divisão inglesa que pertence aos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

O atacante Paul Mullin, artilheiro do time com 46 gols na última temporada, sofreu uma perfuração no pulmão após uma dividida com o goleiro Nathan Bishop, do Manchester United. O jogador, de 28 anos, recebeu atendimento médico no campo, saiu respirando com ajuda de aparelho e foi levado ao hospital.

O amistoso ficou interrompido por oito minutos. Sem o artilheiro, o Wrexham venceu o Manchester United por 3 a 1. Nas redes sociais, Mullin tranquilizou os fãs. Ele segue internado, mas estável. Bishop também pediu desculpas ao atacante e desejou uma rápida recuperação.

O Wrexham foi comprado pelos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney em 2020. Em seu primeiro ano sob a administração dos novos donos, o clube galês bateu na trave na tentativa pelo acesso a liga profissional britânica. Na última temporada, eles conseguiram o objetivo em uma campanha histórica.

No ano passado, foi lançada a série "Bem-vindos ao Wrexham", em parceria com a ESPN. A popularidade da equipe cresceu sob o comando de Ryan Reynolds e Rob McElhenney, e rendeu convites para amistosos contra times da primeira divisão inglesa, como Chelsea e Manchester United.