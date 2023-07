Kevin Durant é sincero ao comentar sobre maconha na NBA: ‘Todo mundo usa. É como um vinho’

Estados Unidos - Astro da NBA, Kevin Durant revelou ter ajudado a liga a tomar a decisão de eliminar a maconha da lista de substâncias proibidas. O atleta do Phoenix Suns nunca escondeu que fuma e conversou com Adam Silver, comissário da NBA, sobre os benefícios da erva.



“Na NBA todo mundo usa. É como um vinho. Fui conversar (com o Adam) e ele já sentiu o cheiro. Eu realmente não precisava dizer muito. O estigma que a maconha tem não é tão negativo quanto costumava ser. Não te afeta de forma alguma, eu só gosto da planta. Simples assim”, disse Durant em uma entrevista ao programa americano "Game Plan", da CNBC.



Kevin Durant fuma maconha desde os 22 anos. Entre os argumentos utilizados pelo astro para convencer a NBA a liberar o uso, estão o de que a erva não é mais tão prejudicial à saúde e que todos os jogadores usam.



A liberação da maconha na NBA aconteceu em maio deste ano. A decisão foi tomada através de um acordo entre a Associação de Jogadores da Liga de Basquete dos Estados Unidos(Nbpa) e a NBA.