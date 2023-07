Fim de novela! Luis Suárez decide continuar no Grêmio até o término da temporada

Rio Grande do Rio - Após semanas de indefinição, Luis Suárez decidiu que irá permanecer no Grêmio até o fim do ano. O uruguaio, de 36 anos, recebeu uma proposta do Inter Miami, e se sentiu balançado, porém, o clube gaúcho endureceu as tratativas, e o veterano decidiu continuar. As informações são da "ESPN".

Com problemas físicos, o uruguaio tem tido dificuldades de atuar no futebol brasileiro devido a maratona de jogos. Nos EUA, Suárez teria mais facilidade, além de reencontrar Lionel Messi, com quem viveu seu melhor momento na carreira no Barcelona.

O atacante, de 36 anos, tem contrato com o Grêmio até o fim de 2024. Apesar do momento conturbado fora dos gramados, Suárez tem ótimos números na temporada. Ele entrou em campo em 31 jogos, fez 16 gols e deu nove assistências.

Nascido no Uruguaio, Suárez teve uma grande carreira de destaque no futebol europeu, ele defendeu clubes como Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid. O atacante disputou quatro Copas do Mundo: 2010, 2014, 2018 e 2022.