Pentacampeão é preso por não pagar pensão alimentícia

Anderson Polga durante evento de comemoração dos 20 anos do pentacampeonato Reprodução

Rio - Pentacampeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, o ex-zagueiro Anderson Polga, de 44 anos, foi preso na noite da última terça-feira (25), em Porto Alegre. O motivo foi falta de pagamento de pensão alimentícia.Segundo a Polícia Civil, Polga foi detido durante um evento com ex-jogadores na Arena do Grêmio. Após ser levado à delegacia, ele foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.Os valores devidos por Polga não foram revelados, já que o processo tramita em segredo de Justiça. O caso corre na 5ª Vara de Família de Porto Alegre.Anderson Polga foi revelado pelo Grêmio e defendeu o clube gaúcho entre 1999 e 2003. Seu bom desempenho garantiu a convocação para a Copa de 2002. Na campanha do penta, ele participou de dois jogos.