Treinador do Chelsea foge de pergunta sobre possível contratação de Mbappé: 'Situação complicada'

Rio - Novo treinador do Chelsea, Mauricio Pochettino se esquivou de responder sobre a possibilidade de Kylian Mbappé ser o novo reforço do clube inglês. O atacante, de 24 anos, vive um momento de turbulência no PSG e sua saída do clube francês antes do começo da próxima temporada europeia é bem provável.

"Sim, trabalhei com ele, mas não posso falar (sobre o interesse). Talvez os jornalistas estejam especulando demais. É uma situação delicada e que eles – Mbappé e PSG - têm que resolver", afirmou em conversa com a emissora francesa “RMC Sport”.

Mbappé recebeu uma proposta bilionária do Al-Hilal. De acordo com informações do jornal francês "L'Equipe", representantes do clube saudita estão na França para tentar convencer o atacante. No entanto, o jovem não tem interesse de atuar fora do futebol europeu.

Com contrato até junho de 2024, Mbappé afirmou que não irá renovar o seu vínculo por mais uma temporada com o PSG. No futebol europeu, além do Chelsea, o Real Madrid e o Liverpool teriam interesse na sua contratação.

"Da minha parte, nada tenho a falar. Só posso desejar e esperar que encontrem a melhor solução para ambas as partes. O PSG é um clube que adoro porque joguei e fui treinador lá. E, claro, criei uma boa relação com Mbappé. Espero que encontrem a melhor solução", finalizou Pochettino.