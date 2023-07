Presidente do Bayern confirma conversas de Sadio Mané com equipe de CR7 e Luís Castro

Rio - Na lista de transferências do Bayern, o atacante Sadio Mané, de 31 anos, está realmente negociando com o Al-Nassr, equipe dirigida por Luís Castro, e que tem Cristiano Ronaldo como principal estrela. As conversas foram confirmadas pelo presidente do clube alemão, Herbert Hainer.

"O Bayern está informado sobre isso. Mas são conversas iniciais. Precisamos aguardar e ver", afirmou. Mané foi contratado pelo clube alemão na última temporada europeia por 32 milhões de euros (R$ 169 milhões na época) junto ao Liverpool, porém, após um desempenho abaixo do esperado e alguns problemas disciplinares, o senegalês passou a não fazer parte dos planos para a próxima temporada.

Sadio Mané tem contrato com o Bayern até junho de 2026. O clube alemão tem esperança de ter parte do investimento recuperado com sua transferência. Antes de contratar qualquer jogador, o Al-Nassr precisa quitar uma dívida com o Leicester para poder se livrar do transferban da Fifa e poder registrar reforços.