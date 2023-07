Clube de Jorge Jesus se aproxima da contratação de meia titular do PSG

França - Marco Verrati pode ser mais um a trocar o futebol europeu pelo saudita. Isso porque o Al-Hilal, do técnico Jorge Jesus, tem negociações em estágio avançado com o PSG e está perto de fechar um acordo pela contratação do jogador italiano.

A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências. Ainda de acordo com ele, o Al-Hilal ofereceu um contrato válido pelos próximos três anos ao atleta.





Verratti é cria do Pescara, da Itália, e está no Paris Saint-Germain desde a temporada 2012/13. De lá para cá, o meio-campista disputou 416 jogos, marcou dez gols e distribuiu 55 assistências.

Peça importante para o time da capital francesa, ele já conquistou o Campeonato Francês (9x), a Copa da França (6x), a Copa da Liga Francesa (6x), a Supercopa da França (9x) e a Série B italiana (1x). Com a camisa da seleção da Itália, Verratti venceu a última Euro.