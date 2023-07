Copa do Mundo Feminina: confira onde assistir aos jogos do oitavo dia do torneio

Nova Zelândia - Nesta quinta-feira, 27, acontecerão mais três jogos da Copa do Mundo Feminina. De todas as seis seleções que estarão em campo no dia, apenas uma pode garantir-se matematicamente na próxima fase do torneio. Abaixo, quais serão as partidas e onde assisti-las.

PORTUGAL x VIETNÃ

As duas seleções se enfrentarão no Estádio Waikato, em Hamilton (NZL), às 04h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo E. A partida terá transmissão do "Fifa+", da "Cazé TV", do "Sportv", do "globoplay" e do "ge".

AUSTRÁLIA x NIGÉRIA



As duas seleções jogarão no Estádio Brisbane, em Brisbane (AUS), às 07h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo B. A partida terá transmissão do "Fifa+", da "Cazé TV", do "Sportv", do "globoplay" e do "ge".

Em caso de vitória, a seleção australiana já garante vaga nas oitavas de final do torneio.

ARGENTINA x ÁFRICA DO SUL

As duas seleções medirão forças no Estádio Dunedin, em Dunedin (NZL), às 21h (de Brasília), pela segunda rodada rodada do Grupo G. A partida terá transmissão do "Fifa+", da "Cazé TV", do "Sportv", do "globoplay" e do "ge".