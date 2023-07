Mbappé recusa oferta do Al-Hilal, da Arábia Saudita

Paris (FRA) - Em meio à novela com o PSG, o astro francês Kylian Mbappé rejeitou a oferta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e não quis dar prosseguimento nas conversas com o clube comandado por Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo. A proposta chegava na casa dos R$ 3,6 bilhões por ano envolvendo salários e ações comerciais na liga saudita.

Mbappé ficou fora da viagem de pré-temporada do PSG e, um dia depois, o Al-Hilal ofereceu 300 milhões de euros (R$ 1,57 bilhão) à diretoria do clube parisiense. De acordo com o "L'Équipe", o jogador acenou pelo fim das tratativas prontamente.

No documento enviado como proposta, os sauditas ofereceram, além dos altos valores, um contrato de uma temporada - até junho de 2024. A Liga local passa por reformulação e conta com astro do futebol europeu como Cristiano Ronaldo, Benzema, Kanté, Brozovic, Roberto Firmino, Henderson, Rúben Neves, dentre outros.

Internamente, a diretoria do Paris Saint-Germain acredita que Mbappé tenha um acordo engatilhado para defender o Real Madrid a partir de junho de 2024. Querendo lucrar com o principal ativo do clube, os franceses colocaram o astro na lista de transferências.