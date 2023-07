Ex-Corinthians e Barcelona, Malcom é anunciado por clube da Arábia Saudita

Arábia Saudita - O Al-Hilal anunciou nesta quarta-feira (26) a contratação do atacante Malcom. O brasileiro, que pertencia ao Zenit, da Rússia, chegou ao clube árabe por meio de uma transferência no valor de 60 milhões de euros (cerca de R$ 315 milhões), Assim, se tornou a maior venda da história do futebol russo, superando a saída do Hulk para o Shanghai SIPG, da China, por 56 milhões de euros, em 2016.

No vídeo de apresentação do atacante, o Al-Hilal destacou os brasileiros que vestiram a camisa do clube com o Rivellino, que jogou por lá entre 1979 e 1981, e Eduardo, jogador do Botafogo, que esteve no time árabe de 2015 a 2020. Malcom vai vestir o número 77. Confira abaixo:

راقـص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبـا #الهلال pic.twitter.com/eo8hzXlQfJ — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 26, 2023

Esta é a quarta contratação do time treinado pelo técnico Jorge Jesus fechou para a disputa da temporada. Além do brasileiro, os sauditas já fecharam com o zagueiro Koulibaly e os volantes Milinkovic-Savic e Rúben Neves.



Malcom foi revelado pelo Corinthians, que terá direito a 1,5 milhões de euros (R$ 7,9 milhões) pelo mecanismo de solidariedade da Fifa. Isso porque o clube participou de sua formação, e o atacante atuou por lá até os 18 anos de idade. O valor representa 2,5% do total da transferência.

Aos 26 anos, o brasileiro teve passagem pelo Bordeaux, da França, onde se destacou e foi negociado com o Barcelona. O atacante atuava pelo Zenit desde 2019 e foi tetracampeão nacional pelo clube. Com a camisa da seleção brasileira, o jogador fez parte da conquista do bicampeonato olímpico, em Tóquio, quando fez o gol que valeu a medalha de ouro.