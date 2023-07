Cardiologista indica possível causa de parada cardíaca sofrida por filho de LeBron James

São Paulo - Filho do astro LeBron James, Bronny James sofreu uma parada cardíaca durante um treino de basquete na última segunda-feira (24) e tem apresentado evolução em sua recuperação . O caso do jovem, de apenas 18 anos, jogador chocou o mundo do esportes. Para a cardiologista Patrícia Oliveira, médica responsável pelo Ambulatório de Cardiologia do Esporte da Universidade de São Paulo (USP), tudo indica que o jogador tenha uma doença congênita, como a cardiomiopatia hipertrófica.

"O infarto é quando a gente tem obstrução ou entupimento de alguma das coronárias do coração. Isso normalmente é causado por placa de gordura ou calcificação nas artérias, então é mais comum em pessoas um pouco mais velhas, acima de 35 anos. Abaixo de 35 anos, as principais causas de parada cardíaca são as cardiopatias congênitas, entre elas as coronárias anômalas e principalmente a cardiomiopatia hipertrófica, responsável por aproximadamente 30% das causas de parada cardíaca", disse, em entrevista ao "LANCE!".

De acordo com o canal "TMZ", LeBron James está otimista na recuperação do filho. O filho do craque da NBA deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e sem estado é considerado estável. Patrícia Oliveira, sobre a possível causa, deu mais detalhes.

"A doença atinge uma das áreas do músculo do coração e causa uma hipertrofia, podendo causar uma obstrução à passagem adequada do sangue. A maioria dos casos se deve a questão hereditária, por mutações espontâneas no músculo do coração."

Bronny James entrou para a Universidade do Sul da Califórnia e defenderá o USC Trojans na próxima temporada do basquete universitário. O filho de LeBron James é cotado para participar do evento de recrutamento da NBA a partir de 2024.