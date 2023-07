Permanência de Ancelotti é tratada como 'plano A' no Real Madrid

Mesmo com a confirmação de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, de que Carlo Ancelotti assumirá a seleção brasileira a partir da Copa América de 2024, o Real Madrid acredita que o italiano seja o favorito para comandar a equipe após o final da próxima temporada.



Segundo o jornalista espanhol Sergio Santos, caso o nível do trabalho continue alto, Ancelotti é considerado a opção mais provável para trabalhar no comando técnico do time na temporada de 2024/25.

O técnico de 64 anos já afirmou em coletiva neste mês que não deve falar sobre o assunto enquanto estiver no Real Madrid. “Eu nunca vou falar de Brasil. Sou técnico do Real Madrid e vou ficar. Eu não falarei sobre este assunto mais", disse Carlo.

Sem Ancelotti no momento, Ednaldo Rodrigues escolheu Fernando Diniz, do Fluminense, como o treinador interino da Seleção até o início Copa América de 2024, nos Estados Unidos.

Na apresentação de Diniz como treinador do Brasil, o presidente 'bancou' a chegada do italiano. "Ele vai estar, pode ter certeza", garantiu Ednaldo.