Pais de Novak Djokovic desejam aposentadoria do tenista

Pais do astro do tênis Novak Djokovic, vice-líder no ranking da ATP, Srdjan Djokovic e Dijana Djokovic concederam entrevista ao documentário que contará sobre a carreira do filho e disseram que aguardam o fim da trajetória do jogador como profissional o mais rápido possível.

"Imagino que seja uma despedida lenta, porém, segura. O final ainda não chegou, mas pode chegar dentro de um ano e meio. O meu desejo como pai é que dentro de um tempo possa deixar de trabalhar neste esporte tão difícil e sacrificado", disse Srdjan.

O desejo pessoal de Srdjan é de que Novak se aposente no mesmo ano de Rafael Nadal, um dos maiores tenistas da história e grande rival do sérvio nas últimas temporadas.

"A respeito aos meus desejos para ele, diria que já cumpriu todos há sete ou oito anos. Tudo o que veio depois foi um incrível bônus. O tênis só é segmento da sua vida, mas não representa toda a sua vida, por isso, espero que seja reconhecido pelas coisas que fez depois de terminar a sua carreira, as coisas que vai fazer uma vez que se retire do tênis, algo que espero que aconteça no próximo ano."

Já Dijana, mãe de Djokovic, foi mais contundente ao abordar sobre o futuro do filho. Para ela, a era do tenista já poderia se encerrar.

"Tudo depende dele. No que me diz respeito, ele pode se aposentar agora mesmo. Ele já ganhou tudo."