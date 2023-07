Acusado de tráfico de informação, proprietário do Tottenham presta depoimento em Nova Iorque

EUA - Dono do Tottenham, um dos gigantes da Premier League, o bilionário britânico Joe Lewis prestou depoimento às autoridades dos Estados Unidos nesta quarta-feira (26). Ele está sendo acusado pela promotoria de Nova Iorque de tráfico de informação privilegiada.

Joe Lewis, de acordo com as denúncias, teria fácil acesso a conselhos administrativos de empresas e, com isso, fornecia informações privilegiadas a amigos, funcionários e parentes, que ganharam milhões na Bolsa de Valores de Nova Iorque.

De acordo com a "AFP", o empresário negou todas as acusações e foi libertado sob fiança após uma audiência no tribunal federal de Manhattan. Ele esteve acompanhado do advogado.

O grupo empresarial ENIC, de Joe Lewis, é acionista majoritário do Tottenham desde 2001, com 87% das participações. A fortuna do bilionário inglês está estimada em US$ 6 bilhões (cerca de R$ 28,5 bilhões).