Renato Gaúcho confirma que Suárez permanece no Grêmio até dezembro

Porto Alegre - A "novela mexicana" sobre o futuro de Luis Suárez está oficialmente encerrada. Nesta quarta-feira, 26, em entrevista ao Sportv, o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, informou que informou que o atacante permanecerá no clube até dezembro.

"É um jogador muito importante para gente, ele faz sempre a diferença. Venho falando da tal novela mexicana, mas ela acabou ontem. Então, sem dúvida alguma, dá tranquilidade tanto para ele quanto para o clube, para o torcedor. Ele vai ficar com a gente até dezembro. A figura dele é muito importante fora do campo, dentro do campo, dá essa tranquilidade. É um goleador", disse Renato Gaúcho.

ENTENDA O CASO

O Inter Miami, dos Estados Unidos, tentou a contratação de Suárez. O uruguaio sentiu-se balançado, mas o Grêmio endureceu as tratativas, e o veterano decidiu continuar.

Com problemas físicos, o atacante tem tido dificuldades de atuar no futebol brasileiro devido a maratona de jogos e as dores no joelho direito. Assim, nos EUA, Suárez teria mais facilidade, além de reencontrar Lionel Messi, com quem viveu seu melhor momento na carreira no Barcelona.