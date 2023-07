Juiz aceita denúncia do MP de Goiás e torna réu sete atletas na Operação Penalidade Máxima

Rio - A juiz Alessandro Pereira Pacheco, da 2ª Vara de Repressão ao Crime Organizado e Lavagem de Capitais, aceitou a denúncia do Ministério Público de Goiás e tornou réus todos sete jogadores e mais sete pessoas acusadas na Operação Penalidade Máxima, que trata sobre manipulação de partidas de futebol no Brasil.

Os jogadores são o atacante Alef Manga, do Coritiba, meia Dadá Belmonte, do América-MG, lateral Igor Carius, do Sport, o meia Jesus Trindade, ex-Coritiba, lateral Pedrinho, ex-Athletico, que se transferiu para o Shakthar, lateral Sidcley, ex-Cuiabá, hoje no Dínamo Kiev e o meia Thonny Anderson, do ABC.

Os outros réus sao Bruno Lopez, apontado como chefe da organização de apostadores e que está preso, Ícaro Fernando Calixto dos Santos, Luis Felipe Rodrigues de Castro, Romário Hugo dos Santos, Victor Yamasaki, Thiago Chambó Andrade e Cleber Vinicius Rocha Antunes, empresário conhecido como Clebinho Fera.

Os acusados vão responder por dois artigos que podem levar até seis anos de prisão. O primeiro do artigo 198 que é "Solicitar ou aceitar, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato ou omissão destinado a alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado". E o segundo do artigo 199 que é "Dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado".