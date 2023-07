Inter de Milão fica no empate com equipe de Cristiano Ronaldo e Luís Castro

Japão - Vice-campeã da última Liga dos Campeões, a Inter de Milão parou no Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, na Arábia Saudita, em amistoso disputado nesta quinta-feira, em Osaka, no Japão. Em solo japonês, a Inter buscou o empate por 1 a 1 com o time saudita.

O gol da equipe árabe saiu aos 23 minutos de jogo, com Ghareeb, após passe do brasileiro Anderson Talisca, novamente titular da equipe, assim como o reforço Brozovic e Cristiano Ronaldo, que só esteve em campo no primeiro tempo.



O empate dos italianos veio antes do fim do primeiro tempo. Aos 44, Frattesi mandou para as redes antes do intervalo. Como tem sido recorrente nestes amistosos de pré-temporada, as duas equipes voltaram com uma escalação praticamente toda diferente para o segundo tempo, visando testes e novas formações.



Um dos reforços da Inter para a nova temporada europeia, o meia colombiano Juan Cuadrado foi a campo na segunda etapa. Já Henrikh Mkhitaryan, que sofreu com lesões ao longo da temporada passada, não entrou em campo.