Barcelona leva cinco gols e acaba derrotado pelo Arsenal em pré-temporada nos Estados Unidos

Estados Unidos - Jogando em Los Angeles, nos Estados Unidos, o time londrino aplicou 5 a 3 no Barcelona. A partida, no entanto, contou com cenários completamente diferentes nos dois tempos. Foi no primeiro que as duas equipes mandaram a campo seus principais jogadores. E o placar do intervalo foi de 2 a 2.



Lewandowski e Raphinha marcaram os gols do time catalão, enquanto Saka e o reforço Havertz balançaram as redes pela equipe inglesa, vice-campeão do último Campeonato Inglês. O Arsenal contou com Gabriel Magalhães e Gabriel Jesus entre os 11 iniciais. Para o segundo tempo, o técnico Mikel Arteta mandou Jorginho, brasileiro naturalizado italiano, e Martinelli a campo



No Barcelona, o volante alemão Gündogan fez sua estreia, jogando apenas os 45 minutos iniciais. No total, o técnico Xavi Hernández promoveu 12 alterações ao longo dos 90 minutos, colocando quase todo o elenco do time em campo. Na segunda etapa, Ferran Torres mandou para as redes, enquanto o Arsenal contou com dois gols de Trossard e um de Fabio Vieira.