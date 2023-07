Pia vê Seleção preparada para conquistar vitória inédita contra a França

Brisbane (AUS) - Após golear o Panamá por 4 a 0 na estreia, a seleção brasileira pode garantir a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo feminina em caso de vitória sobre a França. Porém, as brasileiras não possuem boas lembranças contra as francesas.

Na história do confronto, o Brasil enfrentou a França em 11 ocasiões e soma cinco empates e seis derrotas. Além da classificação antecipada às oitavas do Mundial, vencer as francesas seria algo inédito para o futebol brasileiro feminino. A técnica Pia Shundage vê a Seleção preparada para conseguir o feito.

"É um desafio, claro. Temos uma grande chance e estamos vindo de uma grande vitória sobre o Panamá, que nos deu muita confiança. E claro, fizemos o nosso dever de casa. A parte mais complicada é saber como a França vai jogar, mas encontraremos um caminho", disse a treinadora.

"Estou muito animada para jogar contra a França. Acho que é importante olhar para a forma como jogamos há alguns jogos e trazer esse tipo de jogo sempre que possível. Ao mesmo tempo, respeitar o fato de que a França é um time muito bom. Se a gente tiver equilíbrio nisso, teremos um bom jogo", completou.

Com a vitória na estreia, a seleção brasileira assumiu a liderança isolada do Grupo F, já que a partida entre França e Jamaica terminou empatada sem gols. O Brasil enfrenta a equipe francesa no sábado (29), às 7h (de Brasília), em Brisbane, na Austrália.