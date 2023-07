Ex-affair de CR7 divulga foto nua e deixa fãs maravilhados

Rio - Ex-affair de Cristiano Ronaldo, a modelo Daniella Chavez, fez seus seguidores ficarem maravilhados ao postar uma imagem de topless no seu Twitter. A chilena divulgou a imagem e recebeu muitos elogios.

"Você é uma joia", "Muito quente", "Que mulher incrível", "Maravilhosa", "Simplesmente perfeita", foram alguns dos comentários feitos pelos seus seguidores no Twitter.

Daniella Chavez ficou conhecida em 2015 ao viver um affair com Cristiano Ronaldo. Na época, o português tinha um relacionamento com a modelo russa Irina Shayk. A chilena afirmou que não se envolveu emocionalmente com o craque, apesar fez sexo com o português.