Carlo Ancelotti foge de pergunta sobre Mbappé e elogia elenco do Real Madrid: 'Muito bom'

Estados Unidos - Não é somente sobre a seleção brasileira que Carlo Ancelotti não deseja falar durante a pré-temporada do Real Madrid nos Estados Unidos. Após a vitória sobre o Manchester United em amistoso, o italiano se esquivou sobre a possível contratação de Kylian Mbappé. O técnico também se disse satisfeito com o atual elenco do clube espanhol.

"O elenco é muito bom assim. Estamos completos", respondeu de forma sucinta Ancelotti, que não recebeu nenhuma contratação de impacto para substituir Karim Benzema, que se transferiu para o futebol árabe, após o fim da temporada europeia.

Mbappé, de 24 anos, está vivendo um impasse no PSG. Ele comunicou ao clube que não deseja renovar seu contrato, foi afastado da pré-temporada no Japão. Além do Real Madrid, o Liverpool, o Chelsea e o Al-Hilal tem interesse na contratação do atacante.