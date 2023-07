Ex-Vasco e Botafogo, Ribamar é anunciado por clube da Série C

Recife - Atacante com passagens por Botafogo e Vasco, Ribamar, que estava na Chapecoense disputando a Série B do Brasileirão, foi anunciado como novo reforço do Náutico para a sequência da Série C.

De acordo com o próprio Timbu, Ribamar se apresentará nesta sexta-feira (29), em Ponta Grossa, no Paraná, onde a equipe finalizará a preparação visando o duelo com o Operário, no dia seguinte, no Estádio Germano Krüger.

Ribamar foi revelado pelo Botafogo e disputou 32 partidas no time profissional, marcando quatro gols. Ele foi negociado no início do segundo semestre de 2016 com o 1860 Munique, da Alemanha. Três anos depois, ele, que estava no Pyramids, do Egito, chegou ao Vasco e disputou 50 jogos, tendo balançado as redes sete vezes.