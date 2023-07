Seleção faz a foto da maior delegação da história em Copas do Mundo Feminina

Austrália - Nesta quinta-feira, 27, a seleção brasileira fez a foto oficial da delegação da Copa do Mundo Feminina 2023. Conforme informou a CBF, este é o maior grupo de toda a história em competições femininas. No total, são 23 jogadoras 37 profissionais (o que inclui presidência, comissão técnica e apoio).

"Este é um grupo muito empenhado e comprometido com o trabalho dentro e fora de campo para que a Seleção Brasileira tenha o melhor desempenho possível na Copa do Mundo Feminina. Estar aqui e ver o empenho de todos os profissionais e atletas me dá a certeza que estamos no caminho certo", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao site oficia da entidade.

CONFIRA A FOTO

Foto oficial da delegação da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina 2023 Foto: Thais Magalhães/CBF

Vale destacar que esta também é a delegação com a maior presença feminina na história da Seleção. Dentre os 37 profissionais, 18 são mulheres, que estão nas mais diversas áreas da delegação, como técnica, administrativa, médica, comunicação e segurança. Em comparação com a última Copa do Mundo, em 2019, o grupo contou com apenas quatro.

Aliás, também cabe mencionar que a Seleção agregou novos profissionais para a delegação, como por exemplo: observadores na área técnica, dois médicos e massagistas no âmbito da saúde, e seguranças na parte de apoio.

VEJA OS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A DELEGAÇÃO BRASILEIRA

Presidente: Ednaldo Rodrigues

Chefe de Delegação: Jorge Pagura

Coordenadora de Seleções Femininas: Ana Lorena Marche

Técnica: Pia Sundhage

Auxiliares técnicos: Lilie Persson e Anders Johansson

Supervisoras: Mayara Bordin e Sthefânia Lacerda

Preparador de goleiras: Thiago Mehl

Preparadora física: Ivi Casagrande

Fisiologista: Rodrigo Morandi

Psicóloga: Marina Gusson

Analistas de desempenho: André Batista e Vanessa da Silva

Observadores técnicos: Ann-Helen Grahm e Jonas Urias

Médicos: André Pedrinelli e Paula Benayon

Fisioterapeutas: Ariane Falavínia e Gustavo Nakaoka

Roupeiros: André dos Santos e Fábio da Silva

Massagistas: Marcelo Climenes e Diego da Silva

Diretor de Comunicação: Rodrigo Paiva

Assessoras de Imprensa: Laura Zago e Ayana Simões

Fotógrafa: Thais Magalhães

CBF TV: Fábio Gomes e Joílson Marconne

Assessor da Presidência: Roberto Oliveira

Analista de Marketing: Isadora Barbosa

Planejamento: Renata Mattos

Chef de Cozinha: Eduardo Rezende

Seguranças: Carlos Chazan, Bruna Grisolia e Marcella Sant’anna