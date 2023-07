Uefa concede liberação provisória para o Barcelona jogar a Liga dos Campeões

Barcelona (ESP) - Nesta quinta-feira (27), a Uefa concedeu permissão provisória para o Barcelona disputar a próxima edição da Liga dos Campeões. Os culés são investigados por suposto escândalo de corrupção, chamado de "Caso Negreira", e uma sentença contrária pode excluir o clube da competição europeia.

Atuais campeões de LaLiga, o Campeonato Espanhol, o Barcelona esteve em risco após a denúncia do Ministério Público da Espanha sobre um esquema de pagamentos de 7,3 milhões de euros (R$38,3 milhões) entre 2001 e 2018 ao árbitro José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do comité de arbitragem da Espanha.

"O FC Barcelona está provisoriamente admitido para participar das competições de clubes da Uefa de 2023/24. Uma futura decisão sobre admissão/exclusão das competições de clubes da Uefa está reservada", escreveu a Uefa, em comunicado.

Além do Juizado de Barcelona, que assumiu o processo, o caso também corre no Comitê de Ética e Disciplina da própria Uefa. Comprovadas as manipulações, o clube catalão será excluído de competições chanceladas pela entidade - como Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência.